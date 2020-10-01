Тюменские волонтеры культуры представят свои идеи всей стране

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Прием заявок на межрегиональный смотр-конкурс "Волонтеры культуры — территория реализации идей" продлится до 10 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На смотр-конкурс представят проекты, которые реализуются молодежными добровольческими, некоммерческими и государственными организациями вместе с учреждениями культуры или проводимые в библиотеках, музеях, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях. Смотр-конкурс соберет лучшие проекты в сфере культурного волонтерства, инициативы, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств.

Подать заявку до 10 ноября необходимо по ссылке. Итоги конкурса подведут 15 ноября. Свои проекты финалисты презентуют 25 ноября в Общественной палате РФ в Москве.

Отметим, в Тюменской области активно развивается региональное сообщество движения "Волонтеры культуры". Среди основных направлений деятельности опорного центра работа с учреждениями культуры, содействие в реализации творческих и социокультурных проектов, сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры.