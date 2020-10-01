ТюмГУ приглашает повысить квалификацию в сетевом и системном администрировании

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Обучение по стандартам WordlSkills в области формирования компетенции "Сетевое и системное администрирование" проводит ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Повысить квалификацию по программе "Внедрение, управление и поддержка вычислительных сетей в организациях малого и среднего бизнеса" объемом 144 часа приглашают граждан, находящиеся под риском увольнения или ищущих работу, а также выпускников образовательных организаций, которые не смогли трудоустроиться.

Обучение ведется за счет средств федерального бюджета. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации.

Подробную информацию о проекте можно получить по тел.: 8-922-475-24-18. Контактное лицо – Сирина Елена Михайловна, эл. адрес: e.m.sirina@utmn.ru.