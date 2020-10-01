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На юг Тюменской области переехали 1210 ямальских семей

Общество, 10:57 23 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 210 ямальских семей переехали на юг Тюменской области в 2020 году по программе "Сотрудничество", эта цифра выросла в разы, сказал спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

"Здесь вообще просматриваются хорошие тенденции. Например, в 2018 году из Ямало-Ненецкого автономного округа на юг региона переехали 400 семей. В 2019-м – 574. В 2020-м цифра выросла в разы – на Большую землю перебралось 1210 ямальских семей. Программа "Сотрудничество" работает, и, я считаю, будет работать и в дальнейшем", - отметил Корепанов.

Львиная доля расходной части пойдет на программу "Сотрудничество". По оценке Корепанова, в целом она в этом году финансируется очень неплохо.

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# облдума , программа Сотрудничество , Сергей Корепанов

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