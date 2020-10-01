В ТюмГУ стартовала регистрация на участие в многопрофильной олимпиаде школьников

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Регистрация на межрегиональную многопрофильную олимпиаду школьников "Менделеев" стартовала в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Олимпиада проходит на площадках ведущих вузов Тюменской области, включая филиалы, расположенные в разных субъектах федерации. К участию приглашаются школьники 4-11 классов из России и стран Ближнего зарубежья.

Тюменский госуниверситет проводит интеллектуальные соревнования по техническому, естественно-научному и социально-гуманитарному профилям. Впервые в этом году состоится олимпиада по новому профилю "PROАРКТИКА". Командный формат состязания предполагает участие пяти человек, где каждый представляет свою предметную область (биология, география, физика, математика, обществознание).

Регистрация на многопрофильную олимпиаду "Менделеев" продлится до 15 ноября. Отборочный этап пройдет с 16 по 22 ноября в дистанционном формате. Лучшие участники продолжат борьбу в финале с 7 по 20 декабря. Победители и призеры получают при поступлении в ТюмГУ дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.