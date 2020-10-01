Соревнования на Кубок губернатора открыли IT-неделю в Тюмени

Фото: Минобрнауки России Фото: Минобрнауки России

26 финалистов борются за Кубок губернатора Тюменской области - это одно из первых мероприятий тюменской IT-недели, которая продлится до 30 октября.

Как рассказала ведущий специалист отдела развития и продвижения проектов Регионального информационно-образовательного центра, участники соревнуются в "Робототехнике" и "Программировании". В каждом направлении – свои номинации.

Среди новых номинаций 2020 года: "Хелснет" - роботы и устройства, предназначенные для помощи врачам и медицинскому персоналу, и "Искусственный интеллект" - приложения на основе нейросетей и обработки больших данных.

Следить за чемпионатом можно онлайн по ссылке. Необходима предварительная регистрация.

Евгения Шевцова