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Соревнования на Кубок губернатора открыли IT-неделю в Тюмени

Общество, 11:40 26 октября 2020

Фото: Минобрнауки России

26 финалистов борются за Кубок губернатора Тюменской области - это одно из первых мероприятий тюменской IT-недели, которая продлится до 30 октября.

Как рассказала ведущий специалист отдела развития и продвижения проектов Регионального информационно-образовательного центра, участники соревнуются в "Робототехнике" и "Программировании". В каждом направлении – свои номинации.

Среди новых номинаций 2020 года: "Хелснет" - роботы и устройства, предназначенные для помощи врачам и медицинскому персоналу, и "Искусственный интеллект" - приложения на основе нейросетей и обработки больших данных.

Следить за чемпионатом можно онлайн по ссылке. Необходима предварительная регистрация.

Евгения Шевцова

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# IT-технологии , программирование , робототехника

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