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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пассажиры старше 65 лет могут вернуть железнодорожные билеты дистанционно

Общество, 13:27 28 октября 2020

РЖД | Фото: РЖД

РЖД возобновляет специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает холдинг.

Пожилые пассажиры, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, смогут дистанционно вернуть билеты на поезда дальнего следования, оформленные в кассах. Условия будут действовать до 31 января 2021 года.

Электронные билеты можно вернуть с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Также вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

РЖД настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

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# билеты , коронавирус , РЖД

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