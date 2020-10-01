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Альберт Суфианов: современной медицине нужны IT-специалисты

Общество, 18:05 30 октября 2020

Федерального центра нейрохирургии | Фото: Федерального центра нейрохирургии

Учащиеся физико-математической школы Тюменской области побывали в Федеральном центре нейрохирургии.

Ординаторы первого и второго годов обучения кафедры нейрохирургии рассказали школьникам о своих впечатлениях работы в центре. Они познакомили учащихся физматшколы с уникальной симуляционной лабораторией и нейрохирургией.

К примеру, сегодня большую заинтересованность проявляют к этому направлению медицины студенты ТИУ, которые посещают операционные ФЦН, помогают специалистам проектировать, строить графики, изготавливать 3D-модели.

"Современная нейрохирургия – это уникальное сочетание технологий. Уже недостаточно скальпеля чтобы оперировать пациента. Нам нужно специалисты, хорошо разбирающиеся в IT. В нашем центре много уникального оборудования. Перед подготовкой к операциям мы активно используем работу с 3D-изображениями. Симуляторы и модели органов помогают молодым врачам", - рассказал главный врач центра Альберт Суфианов.

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# Альберт Суфианов , Федеральный центр нейрохирургии , физико-математическая школа

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