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Для тюменцев подготовили 11 лекций о современном искусстве

Общество, 15:43 05 ноября 2020

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

11 лекций о современном искусстве "АртСфера" пройдут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Цикл стартует с 6 ноября. Встречи, которые будут начинаться в 18 часов, проведут спикеры со всей России.

Откроет серию лекций питерский скульптор и бутафор-декоратор Павел Фролов. Он расскажет, что такое объемное искусство, как создавались и плагиатились известные арт-объекты, какие материалы необходимы для создания инсталляций и как с ними работать.

Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке. С собой необходимо взять защитную маску.

На других встречах слушатели смогут больше узнать о музыкальном перформансе, взаимодействии технологий и искусства, современной драматургии, виниле и других направлениях. Событие организовал мультицентр "Контора пароходства".

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# искусство , лекции

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