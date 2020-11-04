Посетители торгового центра в Тюмени собрали карту России на скорость

Фото пресс-службы регионального отделения "Молодой гвардии" Фото пресс-службы регионального отделения "Молодой гвардии"

Турнир по сбору спилс-карты России организовали активисты "Молодой гвардии" в ТЦ "Кристалл" в Тюмени 4 ноября.

Фото пресс-службы регионального отделения "Молодой гвардии" Фото пресс-службы регионального отделения "Молодой гвардии"

Карта состояла из магнитных элементов в форме российских регионов. Количество попыток не ограничено, главная цель — улучшить знание географии и весело провести время. Лучший результат в турнире показала тюменка Кристина Левина, она собрала карту за 4 минуты 55 секунд. Всего в акции поучаствовали более 50 посетителей торгового центра.

Фото пресс-службы регионального отделения "Молодой гвардии" Фото пресс-службы регионального отделения "Молодой гвардии"

"День народного единства - большой праздник, и здесь важно понимать исторический контекст. В 1612 году Минин, Пожарский и весь русский народ прогнали врагов с территории нашей Родины. Сегодня мы предлагаем собрать пазл, состоящий из регионов России, чтобы получилась единая карта нашей страны. Таким образом каждый может почувствовать себя героем того времени и объединить Россию" - прокомментировал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Заводоуковское отделение движения в этот день запустило тематический фотофлэшмоб "Мы едины!". Участникам предложили сфотографироваться в национальном костюме или в окружении элементов народного промысла и опубликовать в соцсетях с хэштегами: #МыЕдиныЦРДиМ, #ЯЛюблюЗаводоуковск, #мгер72.