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Обеспечение гражданских прав в условиях пандемии обсудили на конференции в ТюмГУ

Общество, 16:16 05 ноября 2020

news.utmn.ru

Правовые вопросы в условиях глобальных ограничений обсудили на Международной научно-практической конференции "IV Сибирские правовые чтения" эксперты из России, Казахстана, Беларуси, Германии, Кыргызстана, Венгрии, США, Бразилии, Аргентины, Индии, ЮАР. Мероприятие прошло онлайн на базе Института государства и права ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники форума говорили о трансформации образования в вузе в ситуации удаленного обучения. Представили практики взаимодействия бизнеса и государства в сфере внешнеэкономической деятельности в восстановительный период. Рассмотрели механизмы обеспечения конституционных прав, противодействие преступности в условиях глобальных ограничений, проблемы развития трудового права и права социального обеспечения и другие вопросы.

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# конференция , онлайн , ТюмГУ

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