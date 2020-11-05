Обеспечение гражданских прав в условиях пандемии обсудили на конференции в ТюмГУ

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Правовые вопросы в условиях глобальных ограничений обсудили на Международной научно-практической конференции "IV Сибирские правовые чтения" эксперты из России, Казахстана, Беларуси, Германии, Кыргызстана, Венгрии, США, Бразилии, Аргентины, Индии, ЮАР. Мероприятие прошло онлайн на базе Института государства и права ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники форума говорили о трансформации образования в вузе в ситуации удаленного обучения. Представили практики взаимодействия бизнеса и государства в сфере внешнеэкономической деятельности в восстановительный период. Рассмотрели механизмы обеспечения конституционных прав, противодействие преступности в условиях глобальных ограничений, проблемы развития трудового права и права социального обеспечения и другие вопросы.