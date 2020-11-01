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Ишимский библиотекарь представит регион на всероссийском форуме

Общество, 11:07 11 ноября 2020

библиотека им. А.И. Васильева | Фото: библиотека им. А.И. Васильева

Победитель регионального и окружного этапов Всероссийского профсоюзного молодежного форума федерации независимых профсоюзов России "Стратегический резерв-2020" Надежда Опарина из Ишима представит Тюменскую область на федеральном уровне с 8 по 11 декабря в Сочи.

Молодой специалист отметила, что две ступени конкурса прошли в онлайн формате, задания были сложными, но ей удалось с ними справиться.

"Было очень трудно, но интересно. Мы научились презентовать свои идеи. Позади квест и тестирование, впереди – три недели упорной борьбы и, надеюсь, победа", - подчеркнула сотрудник библиотеки им. А.И. Васильева Надежда Опарина.

библиотека им. А.И. Васильева | Фото: библиотека им. А.И. Васильева

По словам организаторов, финальный этап в Сочи будет посвящен развитию навыков работы с большим массивом информации, формированию единых ценностных ориентиров молодежи.

Напомним, форум посвящен 30-летию образования Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и 115-й годовщине профсоюзного движения России.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , конкурс , профсоюзы , Сочи

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