  • 12 ноября 202012.11.2020четверг
  • USD76,2075
    EUR90,0468
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Форум "Крапива" открывается в Тюмени

Общество, 09:05 12 ноября 2020

Форум педагогов будущего «Крапива» | Тюмень во ВКонтакте | Фото: Форум педагогов будущего «Крапива» | Тюмень во ВКонтакте

Более ста молодых педагогов соберет форум "Крапива" в Тюмени 12 ноября. Три дня специалисты из разных регионов будут участвовать в мастер-классах, лекциях, проектных лабораториях.

Свое название форум получил в честь Владислава Крапивина и проходит в память о писателе.

Гостем события будет руководитель конкурса "Учитель будущего" Андрей Богданцев, одним из экспертов станет руководитель организации "Каравелла" Лариса Крапивина.

"В этом году мы пригласили меньше экспертов и больше будем работать в лабораториях педагогического дизайна по группам, делиться друг с другом своими наработками, - пояснила руководитель форума "Крапива" Мария Косицына. - Программа посвящена педагогическому дизайну и умению гибко реагировать на изменения образовательной среды. Каждый учитель должен уметь конструировать эффективное образовательное пространство для учеников. Успех зависит не только от его личности, но и от того, сколько у него в арсенале инструментов для составления отдельного урока и целой программы".

Участники форума "Крапива" ответят на вопросы о том, как спроектировать образовательный продукт, чтобы было адаптировать его для применения онлайн, и как создать среду, которая формирует навык самообучения.

По итогам форума участники создадут меморандум о современном образовании и педагогическом дизайне.

Подробности "Крапивы" в официальной группе во ВКонтакте.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молодые учителя , педагоги , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:48 12.11.2020Как шотландцы Вардропперы судостроение в Тюмени развивали, рассказали краеведы
09:37 12.11.2020Студенты российских вузов переходят на дистант до 6 февраля
09:28 12.11.2020Школьники и студенты посоревнуются в интеллектуальных играх
09:17 12.11.2020Шесть пьес прочитают в тюменском "Космосе" в рамках "Эха Любимовки"