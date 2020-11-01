Форум "Крапива" открывается в Тюмени

| Фото: Форум педагогов будущего «Крапива» | Тюмень во ВКонтакте | Фото: Форум педагогов будущего «Крапива» | Тюмень во ВКонтакте

Более ста молодых педагогов соберет форум "Крапива" в Тюмени 12 ноября. Три дня специалисты из разных регионов будут участвовать в мастер-классах, лекциях, проектных лабораториях.

Свое название форум получил в честь Владислава Крапивина и проходит в память о писателе.

Гостем события будет руководитель конкурса "Учитель будущего" Андрей Богданцев, одним из экспертов станет руководитель организации "Каравелла" Лариса Крапивина.

"В этом году мы пригласили меньше экспертов и больше будем работать в лабораториях педагогического дизайна по группам, делиться друг с другом своими наработками, - пояснила руководитель форума "Крапива" Мария Косицына. - Программа посвящена педагогическому дизайну и умению гибко реагировать на изменения образовательной среды. Каждый учитель должен уметь конструировать эффективное образовательное пространство для учеников. Успех зависит не только от его личности, но и от того, сколько у него в арсенале инструментов для составления отдельного урока и целой программы".

Участники форума "Крапива" ответят на вопросы о том, как спроектировать образовательный продукт, чтобы было адаптировать его для применения онлайн, и как создать среду, которая формирует навык самообучения.

По итогам форума участники создадут меморандум о современном образовании и педагогическом дизайне.

Подробности "Крапивы" в официальной группе во ВКонтакте.

Татьяна Ковалева