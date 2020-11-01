Социальных предпринимателей научат инвестиционной привлекательности

www.mos.ru, Ю. Иванко www.mos.ru, Ю. Иванко

Тренинг "Как привлечь инвестора в свой проект и не совершить ошибку?" пройдет на online-площадке "Точки кипения" 1 и 2 декабря, начало в 13 часов, сообщает Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

Приглашенный эксперт — Мария Кизима — соучредитель компании "Франчайзинг-Интеллект", директор "Единого центра поддержки франчайзинга", спикер международных и российских площадок по франчайзингу.

На online-встрече рассмотрят Social impact инвестиции, особенности PR-компании и ее влияние на бизнес-результат, а также социальная франшиза как инструмент масштабирования социального проекта.

Мероприятие двухдневное, присутствовать нужно оба дня. Регистрация здесь.

Тренинг пройдет в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Вопросы по мероприятию можно задать сотрудникам Центра инноваций социальной сферы, пройдя по ссылке. Телефон 8 (3452) 49-99-44, доб.242