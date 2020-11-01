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Тобольских школьников приглашают на олимпиаду по математике "Отличник"

Общество, 17:11 13 ноября 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Учащихся девятых классов Тобольска и Тобольского района приглашают принять участие в интернет-олимпиаде по математике "Отличник", сообщает пресс-служба Тобольского индустриального института.

Олимпиада проводится в один тур, который состоится с 16 по 21 ноября 2020 года. Регистрация участников проводится до 15 ноября. Олимпиадные задания вышлют на электронные адреса участников.

По итогам интернет-олимпиады "Отличник" 15 лучших участников получат дипломы победителей, остальные — сертификаты участников.

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