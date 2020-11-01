Тюменские дзюдоисты завоевали пять медалей на турнире в Санкт-Петербурге

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Два серебра и три бронзы завоевали тюменские дзюдоисты на всероссийских соревнованиях среди юниоров до 21 года памяти А.С. Корнеева в Санкт-Петербурге, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Серебряными призерами стали Джавад Гусейнов (до 100 кг) и Валерия Таратунина (свыше 78 кг). Бронзовые награды получили Любовь Тимофейчева (до 57 кг) и Любовь Орлова (до 78 кг). Еще одна бронза в весовой категории до 48 кг у тобольской дзюдоистки Ольги Дементьевой.

Всего участниками турнира стали более 300 спортсменов из 37 регионов России.