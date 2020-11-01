На пруду Южный спасли утку и передали в "Лукоморье"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Утка, спасенная на пруду Южный в Тюмени 15 ноября, находится в зоопарке "Лукоморье".

Птицу принесли люди, которые забрали ее с замерзающего пруда. Как заверили корреспондента информационного агентства "Тюменская линия" в зоопарке "Лукоморье", с уткой все в порядке. "Уток нам привозили не раз. Пересидят зиму, потом весной, как правило, улетают", – рассказали в зоопарке.

Отметим, 15 ноября на пруд Южный выезжали и сотрудники пожарно-спасатальной части, инспекторы ГИМС. "Кроме детей, которые бегали по тонкому льду, они никого не обнаружили. Позднее в соцсетях появились фотографии и информация о лыжнике, который дошел до утки и унес ее со льда", – сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова