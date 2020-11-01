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Тюменские госавтоинспекторы помогли водителю, которому стало плохо за рулем

Общество, 13:16 17 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инспекторы полка ДПС ГИБДД помогли доставить в больницу тюменца Ивана Устименко, которому стало плохо за рулем, сообщает УМВД по Тюменской области.

У мужчины резко подскочило давление, он включил аварийную сигнализацию и поехал тише. Увидев сигнальные маячки патрульного автомобиля, подъехал к полицейским и попросил их о помощи. Учитывая экстренную ситуацию, старшие лейтенанты полиции Иван Марцинкевич, Наиль Юсупов и стажер Антон Бучельников доставили обратившегося в больницу на его машине в сопровождении патрульного автомобиля.

Обращение с благодарностью тюменским автоинспекторам Иван Устименко разместил в социальной сети.

"По словам врачей, мне очень повезло, - написал он, - еще немного времени и все было бы намного хуже. Хочу выразить огромную благодарность за помощь сотрудникам ДПС".

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# помощь , УМВД по Тюменской области

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