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"Мизери" сыграют для тюменцев Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский

Общество, 09:04 19 ноября 2020

из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте

Спектакль "Мизери" по роману Стивена Кинга представят в Тюменской филармонии 3 декабря в 19 часов, сообщают организаторы.

"Мизери" – один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга. На театральной сцене он приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы", – рассказали в Тюменской филармонии.

В центре постановки – история о двух людях, которая существует без времени и пространства. Она может случиться с кем и где угодно и от этого становится еще более жуткой и захватывающей.

Продажа билетов уже открыта. Постановку покажут в концертном зале им. Ю. Гуляева. Режиссер – Нина Орловская. В ролях: Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский.

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# спектакль , Тюменская филармония

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