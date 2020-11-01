"Мизери" сыграют для тюменцев Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский

| Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская филармония" во ВКонтакте

Спектакль "Мизери" по роману Стивена Кинга представят в Тюменской филармонии 3 декабря в 19 часов, сообщают организаторы.

"Мизери" – один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга. На театральной сцене он приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы", – рассказали в Тюменской филармонии.

В центре постановки – история о двух людях, которая существует без времени и пространства. Она может случиться с кем и где угодно и от этого становится еще более жуткой и захватывающей.

Продажа билетов уже открыта. Постановку покажут в концертном зале им. Ю. Гуляева. Режиссер – Нина Орловская. В ролях: Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский.