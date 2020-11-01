Тоболяки могут помочь в пополнении экспозиции музея-заповедника

| Фото: тобольский музей-заповедник | Фото: тобольский музей-заповедник

Жители Тобольска и Тобольского района могут внести вклад в пополнение музейных коллекций новыми экспонатами, сообщает городская администрация.

В рамках празднования 150-летия Тобольский музей-заповедник запускает акцию "Дар музею. Память потомкам". Тоболяки могут подарить учреждению фотографии, документы, изобразительные источники, драгоценные металлы, вещи, книги.

По итогам акции каждый участник будет отмечен дипломом дарителя и его имя будет вписано в книгу поступлений фондов музея. Из предметов, полученных в дар, сформируют тематическую выставку.

Прием предметов продлится до 15 декабря.