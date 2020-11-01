Регистрация на второй Тюменский Экспортный Форум открыта

Второй Тюменский Экспортный Форум состоится 2 декабря 2020 года в формате онлайн. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта exportforum.ru.

В форуме планируется участие губернатора Тюменской области Александра Моора, генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, представителей федеральных и региональных органов власти, действующих и потенциальных экспортеров.

Участие в мероприятии подтверждают руководители международных компаний и органов власти зарубежных стран.

Модератором традиционно выступит ведущая федерального телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.

В соответствии с программой форума будут работать три панельных сессии: "Экспорт АПК", "Экспорт в промышленности", "Экспорт услуг". На платформе ZOOM пройдет образовательный мастер-класс "Секреты эффективного участия в выставках" и консультационная онлайн-площадка для начинающих и действующих экспортеров.

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организаторы: Центр поддержки экспорта Тюменской области совместно с Торгово-промышленной палатой региона при поддержке правительства Тюменской области.

Архивное фото предоставлено организаторами форума.