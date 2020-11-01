Автоинспекторы смогут выявить пьяного водителя за 15 секунд

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Автоинспекторы в скором времени получат возможность за 15 секунд определить наличие в организме водителей наркотиков. ГИБДД получит новые приборы, позволяющие быстро определить наличия алкоголя или наркотиков у водителей.

Как сообщил РИА Новости, начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, это не алкотестер, а средство индикации, которое дает возможность установить употребление не только спиртных напитков, но и наркотических веществ.

"Такие проверки должны быть внедрены, - уверен он. - Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество".

Михаил Черников пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе.