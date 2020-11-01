Масштабная кампания по безопасному движению стартовала в Тюменской области

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Кампания по безопасности дорожного движения "Начни с себя" продлится в Тюменской области до конца 2020 года, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В этой акции примут участие уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, представители движения "родительский патруль", юный пилот автоспорта Иван Соколов, депутаты Тюменской областной думы.

Старт кампании дал Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, рассказав о принципах своего участия в дорожном движении.

"Я сам соблюдаю Правила дорожного движения, перехожу улицу в установленных местах, на зеленый свет. Не стесняйтесь обращать внимание на людей старшего поколения, детей. Делайте замечания, помогайте. Самые простейшие меры, такие как соблюдение скоростного режима каждый водителем, безусловно, приведут к порядку на дорогах", - сказал он.

Напомним, на дорогах Тюменской области зафиксировано более 700 тысяч нарушений Правил дорожного движения в этом году.

Снижение показателей социального и транспортного риска от ДТП, погибших в дорожных авариях людей - цель национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но достижение этих целей зависит от каждого из нас, от нашего личного участия в пропаганде дорожной безопасности.