Санитарную обработку подразделений гарнизона проводят тобольские пожарные

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Дезинфекционную обработку во всех подразделениях гарнизона проводят сотрудники восьмого отряда ФПС Тобольска, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В подразделениях введен режим строгого соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется специальной обработке зданий, служебных помещений, гаражных боксов и спецтранспорта, регулярно устраивается влажная уборка с дезинфицирующими средствами.

Обрабатывают пожарные и боевую одежду. Мероприятия по предупреждению распространения инфекции реализуют ежедневно. Перед дежурством у каждого сотрудника измеряют температуру, проводят контроль состояния здоровья.