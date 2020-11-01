Уникальную рукопись подарили музею Ершова в Ишиме
Полное собрание сочинений Петра Ершова презентовала Ишимскому музею кандидат филологических наук, ершововед Татьяна Савченкова. Она собрала под одной обложкой все произведения автора, которые заняли 1 тыс. 243 страницы, сообщает культурное учреждение.
В сборник впервые вошли письма и научные статьи Ершова, а также его сказка "Конек-горбунок", стихотворения и рассказы.
Татьяна Савченкова рассказала, что сборники собраний сочинений выходили девять раз, первое – в 1936 году, девятое – в 2005 году. Но при их изучении оказалось, что по тем или иным причинам многие произведения не вошли в сборники.
"Это цензура, публикация со списков, а не с автографов, ошибки. К примеру, в одно издание вошло стихотворение "Одиночество", которое принадлежит абсолютно другому автору. Петр Павлович был человек верующий, поэтому целые куски религиозного содержания выбрасывались из произведений, после чего они выпускались с такими лакунами", - подчеркнула ершововед.
Она пояснила, что автографы – это рукописи, написанные автором, а списки – рукописи, написанные другими людьми. У столичных авторов не всегда была возможность поработать с автографами на родине Ершова, а в списках зачастую допускались неточности, терялись авторские ударения, графические рисунки и старинные слова.
Татьяна Савченкова работала над собранием сочинений три года, корпела над оригиналами, разбирала письма и вновь и вновь открывала для себя нового Ершова, несмотря на то, что изучает его творчество 30 лет.
"Это талантливый, разносторонний писатель и человек, в историю он вошел со своей сказкой, но другие произведения автора не уступают "Коньку-горбунку, - отметила автор. – Кроме того, он инициировал открытие нескольких женских школ в Тобольской губернии, общества помощи студентам и создание любительского гимназического театра".
Впереди у Татьяны Савченковой - решение финансового вопроса для издания книги и поиск хорошего издателя, который не исправит слово "мятель" на "метель", посчитав за ошибку. Потому что мятель – это волнение души и смятение чувств, а метель – это погодное явление, пояснила автор рукописи.
Инна Кондрашкина