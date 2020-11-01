Уникальную рукопись подарили музею Ершова в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Полное собрание сочинений Петра Ершова презентовала Ишимскому музею кандидат филологических наук, ершововед Татьяна Савченкова. Она собрала под одной обложкой все произведения автора, которые заняли 1 тыс. 243 страницы, сообщает культурное учреждение.

В сборник впервые вошли письма и научные статьи Ершова, а также его сказка "Конек-горбунок", стихотворения и рассказы.

Татьяна Савченкова рассказала, что сборники собраний сочинений выходили девять раз, первое – в 1936 году, девятое – в 2005 году. Но при их изучении оказалось, что по тем или иным причинам многие произведения не вошли в сборники.

"Это цензура, публикация со списков, а не с автографов, ошибки. К примеру, в одно издание вошло стихотворение "Одиночество", которое принадлежит абсолютно другому автору. Петр Павлович был человек верующий, поэтому целые куски религиозного содержания выбрасывались из произведений, после чего они выпускались с такими лакунами", - подчеркнула ершововед.

Она пояснила, что автографы – это рукописи, написанные автором, а списки – рукописи, написанные другими людьми. У столичных авторов не всегда была возможность поработать с автографами на родине Ершова, а в списках зачастую допускались неточности, терялись авторские ударения, графические рисунки и старинные слова.

Татьяна Савченкова работала над собранием сочинений три года, корпела над оригиналами, разбирала письма и вновь и вновь открывала для себя нового Ершова, несмотря на то, что изучает его творчество 30 лет.

"Это талантливый, разносторонний писатель и человек, в историю он вошел со своей сказкой, но другие произведения автора не уступают "Коньку-горбунку, - отметила автор. – Кроме того, он инициировал открытие нескольких женских школ в Тобольской губернии, общества помощи студентам и создание любительского гимназического театра".

Впереди у Татьяны Савченковой - решение финансового вопроса для издания книги и поиск хорошего издателя, который не исправит слово "мятель" на "метель", посчитав за ошибку. Потому что мятель – это волнение души и смятение чувств, а метель – это погодное явление, пояснила автор рукописи.

Инна Кондрашкина