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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Актеры тюменской драмы готовят новогодние представления дистанционно

Общество, 18:58 27 ноября 2020

с личного аккаунта Тюменской драмы в Instagram

Актеры Тюменского драмтеатра заняты новогодней программой дистанционно. Об этом сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, у четырех сотрудников драматического театра официально подтвержден коронавирус. В связи с этим коллектив находится на карантине с 17 ноября по 6 декабря.

"Сейчас актеры репетируют новогоднюю программу. Шесть новых постановок представит театр в праздничные дни", – говорит директор регионального департамента культуры.

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Елена Майер отметила, что культурная жизнь в регионе продолжается. Во всех учреждениях соблюдаются меры предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. На входе проводится термометрия, в помещениях проходит дезинфекция, в залах предусмотрена рассадка через одного, за исключением членов семьи. Все посетители имеют при себе средства индивидуальной защиты.

Жители и гости Тюмени в эти дни могут посетить выставку "Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Спектакль "Дракула" театра танца "Европа идет на сцене драмтеатра. В молодежном театре "Ангажемент" проходят гастроли пермского театра "У моста".

Все учреждения культуры региона ведут активную работу по подготовке новогодней программы.

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# Елена Майер , коронавирус , культура

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