Актеры тюменской драмы готовят новогодние представления дистанционно
Актеры Тюменского драмтеатра заняты новогодней программой дистанционно. Об этом сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, сообщает региональный оперштаб.
Напомним, у четырех сотрудников драматического театра официально подтвержден коронавирус. В связи с этим коллектив находится на карантине с 17 ноября по 6 декабря.
"Сейчас актеры репетируют новогоднюю программу. Шесть новых постановок представит театр в праздничные дни", – говорит директор регионального департамента культуры.
Елена Майер отметила, что культурная жизнь в регионе продолжается. Во всех учреждениях соблюдаются меры предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. На входе проводится термометрия, в помещениях проходит дезинфекция, в залах предусмотрена рассадка через одного, за исключением членов семьи. Все посетители имеют при себе средства индивидуальной защиты.
Жители и гости Тюмени в эти дни могут посетить выставку "Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Спектакль "Дракула" театра танца "Европа идет на сцене драмтеатра. В молодежном театре "Ангажемент" проходят гастроли пермского театра "У моста".
Все учреждения культуры региона ведут активную работу по подготовке новогодней программы.