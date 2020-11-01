  • 30 ноября 202030.11.2020понедельник
  • USD75,8599
    EUR90,4629
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ХК "Рубин" уступил московской "Звезде"

Общество, 13:19 30 ноября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" потерпел выездное поражение в чемпионате Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Москве сибирская дружина уступила местной "Звезде" - 3:4. Этот поединок стал для подопечных Михаила Звягина третьим за пять дней на выезде. В первом периоде состоялось одно взятие ворот – на третьей минуте счет открыл армеец Кирилл Максимов. На 24-й минуте Артем Чмыхов упрочил лидерство хозяев. На это рубиновцы ответили результативным броском защитника Георгия Бердюкова в большинстве. Через две минуты Егор Попов счет сравнял– 2:2.

На 43-й минуте броском от борта голкипера "Звезды" застал врасплох защитник гостей Кирилл Меляков. Однако через 45 секунд паритет восстановил Никита Макеев. А вскоре атаку армейцев завершил результативным образом Сергей Сулев.

После матча главный тренер тюменского "Рубина" Михаил Звягин посетовал на большое число удалений.

"Нахватали сегодня много удалений. 20 минут в меньшинстве, поэтому и такой итог. В начале матча соперник был сильнее, мобильнее. Выдержали этот натиск, выровняли игру, забросили хорошие шайбы, но затем – удаления, удаления, удаления", - отметил Михаил Звягин.

"Рубин" завершил выездную серию, набрав в трех матчах четыре очка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 30.11.2020Лапа помощи: даже в сложное время тюменцы не отворачиваются от бездомных животных
14:58 30.11.2020Уватские поисковики проведут уроки памяти
14:47 30.11.2020Лучший школьный зеленый уголок выбрали в Тюмени
14:36 30.11.2020За бракованный автомобиль тюменец получил неустойку в 600 тысяч рублей