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Завершены плановые ремонты на производственных объектах АО "Транснефть-Сибирь"

Экономика, 20:22 01 декабря 2020

АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов выполнило АО "Транснефть-Сибирь". Мероприятия проводились в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Усть-Балык – Нижневартовск и Шаим – Конда специалисты выполнили ремонт и замену запорной арматуры и технологического оборудования. Кроме того, заменены два дефектных участка на магистральном нефтепродуктопроводе Тюмень – Юргамыш в период плановой остановки. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность объектов линейной части.

Для планового обследования трубопроводов подключены временные камеры пуска - приёма средств очистки и диагностики на ЛПДС "Демьянское", проведены работы по повышению надежности технологических трубопроводов подпорных насосных агрегатов на НПС "Холмогоры". Подключен к системе новый резервуар для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м на ЛПДС "Южный Балык". Заменена запорная арматура на ЛПДС "Каркатеевы", ЛПДС "Уват".

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов. Работа трубопроводов была возобновлена по графику, они работают в штатном режиме.

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# безопасность , диагностика , нефтепровод , Транснефть-Сибирь

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