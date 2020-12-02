Завершены плановые ремонты на производственных объектах АО "Транснефть-Сибирь"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов выполнило АО "Транснефть-Сибирь". Мероприятия проводились в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Усть-Балык – Нижневартовск и Шаим – Конда специалисты выполнили ремонт и замену запорной арматуры и технологического оборудования. Кроме того, заменены два дефектных участка на магистральном нефтепродуктопроводе Тюмень – Юргамыш в период плановой остановки. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность объектов линейной части.

Для планового обследования трубопроводов подключены временные камеры пуска - приёма средств очистки и диагностики на ЛПДС "Демьянское", проведены работы по повышению надежности технологических трубопроводов подпорных насосных агрегатов на НПС "Холмогоры". Подключен к системе новый резервуар для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м на ЛПДС "Южный Балык". Заменена запорная арматура на ЛПДС "Каркатеевы", ЛПДС "Уват".

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов. Работа трубопроводов была возобновлена по графику, они работают в штатном режиме.