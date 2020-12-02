Две коробки с игрушками и красками получили ишимские пациенты

| Фото: Жанна Стрижак, Областная больница №4 | Фото: Жанна Стрижак, Областная больница №4

Две "коробки храбрости" с красками, альбомами для рисования, пазлами, книгами для ребят, получающих лечение в детском отделении Областной больницы №4 Ишима, передали сотрудники управления Пенсионного фонда, сообщает больница.

"Мы посчитали, что очень важно поддержать именно тех детей, которые находятся на лечении в больнице. Надеемся, что подарки помогут немного скрасить время, проведенное в стенах больницы, и облегчат путь выздоровления, - отметила начальник управления ПФР в Ишиме Екатерина Агафонова. - Мы с коллективом собрали две коробки игрушек и канцелярских товаров, в стороне никто не остался, все с удовольствием откликнулись на акцию. Очень приятно делать добро".

"Коробка храбрости" - это специальная коробка, из которой дети в больнице могут достать себе игрушку в награду за храбрость после проведенных болезненных процедур. Инициатором проекта на территории Тюменской области является благотворительный фонд "Клуб добряков".