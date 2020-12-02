  • 2 декабря 20202.12.2020среда
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Две коробки с игрушками и красками получили ишимские пациенты

Общество, 16:54 02 декабря 2020

Жанна Стрижак, Областная больница №4 | Фото: Жанна Стрижак, Областная больница №4

Две "коробки храбрости" с красками, альбомами для рисования, пазлами, книгами для ребят, получающих лечение в детском отделении Областной больницы №4 Ишима, передали сотрудники управления Пенсионного фонда, сообщает больница.

"Мы посчитали, что очень важно поддержать именно тех детей, которые находятся на лечении в больнице. Надеемся, что подарки помогут немного скрасить время, проведенное в стенах больницы, и облегчат путь выздоровления, - отметила начальник управления ПФР в Ишиме Екатерина Агафонова. - Мы с коллективом собрали две коробки игрушек и канцелярских товаров, в стороне никто не остался, все с удовольствием откликнулись на акцию. Очень приятно делать добро".

"Коробка храбрости" - это специальная коробка, из которой дети в больнице могут достать себе игрушку в награду за храбрость после проведенных болезненных процедур. Инициатором проекта на территории Тюменской области является благотворительный фонд "Клуб добряков".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коробка храбрости , областная больница №4

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 02.12.2020В тюменском музее запустили "Ремесленный weekend"
18:10 02.12.2020В тюменском лицее о работе поисковиков расскажет фильм
17:38 02.12.2020Акция "Новый год без долгов" стартовала в Тюменской области
17:27 02.12.2020Ледовую переправу через Иртыш открыли в Уватском районе