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Гонки Кубка России по лыжным гонкам перенесли в Хакасию

Спорт, 08:56 03 декабря 2020

Федерация лыжных гонок РФ

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам перенесен из города Чусовой в п. Вершина Теи Республики Хакасия, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Перенос связан со сложной эпидемиологической обстановкой в Пермском крае. Соревнования пройдут с 9 по 13 декабря 2020 года.

10 декабря состоится спринт свободным стилем, на следующий день спортсмены примут участие в гонке с раздельным стартом свободным стилем. Завершат соревнования гонки с раздельным стартом классическим стилем 13 декабря.

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