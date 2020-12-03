Гонки Кубка России по лыжным гонкам перенесли в Хакасию

Федерация лыжных гонок РФ Федерация лыжных гонок РФ

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам перенесен из города Чусовой в п. Вершина Теи Республики Хакасия, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Перенос связан со сложной эпидемиологической обстановкой в Пермском крае. Соревнования пройдут с 9 по 13 декабря 2020 года.

10 декабря состоится спринт свободным стилем, на следующий день спортсмены примут участие в гонке с раздельным стартом свободным стилем. Завершат соревнования гонки с раздельным стартом классическим стилем 13 декабря.