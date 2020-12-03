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Тест "Доступная среда" пройдут онлайн жители региона

Общество, 17:43 03 декабря 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Пройти онлайн-тестирование на тему доступной среды и инклюзивного общения "Доступная среда" могут жители Тюменской области в Международный день инвалидов 3 декабря, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Тест поможет выявить уровень осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью.

По итогам будут проанализированы результаты участников и составлен перечень регионов-лидеров по уровню знаний в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью.

Анализ поможет в дальнейшем повысить значения показателей доступности объектов и услуг для инвалидов, увеличить число мероприятий по созданию условий доступности для людей с инвалидностью и других категорий маломобильных групп населения.

Для участия в тесте необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта.

Участникам придет ссылка в личный кабинет, в котором можно будет пройти тест. Трансляция мероприятия будет размещена на официальном сайте тотального теста "Доступная среда".

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# инвалидность , Международный день инвалидов

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