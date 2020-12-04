Почта России объявила акцию "Подари праздник детям"

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Тюменцев приглашают присоединиться к новогодней социальной акции "Подари праздник детям", сообщает Почта России.

До 23 декабря клиенты почтовых отделений Тюменской области могут поздравить воспитанников детских социальных учреждений с Новым годом: подписать теплые послания и приобрести новогодние сладкие подарки, книги, игрушки, наборы для творчества.

К акции могут присоединиться как клиенты отделений почтовой связи, так и юридические лица и организации. Почтовики передадут подарки от неравнодушных тюменцев ребятам в канун Нового года.