Тюменцу возместили моральный вред за незаконное увольнение
Незаконно уволенному тюменцу возместили моральный вред после вмешательства судебных приставов. Сотрудника уволили после производственной травмы, сообщает управление ФССП РФ по Тюменской области.
Мужчина длительное время проработал на автотранспортном предприятии. В результате несчастного случая на производстве получил травму, после чего его принудили уйти с работы.
Суд обязал руководство предприятия выплатить бывшему сотруднику компенсации морального вреда за незаконное увольнение и трудовое увечье. Но даже при наличии решения суда работодатель не стал платить добровольно.
В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, а судебный пристав-исполнитель вынес ограничительные меры. Так как никаких действий от руководства предприятия не последовало, вся необходимая сумма была списана со счета организации, а также возмещены судебные расходы.