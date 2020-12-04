Тюменцу возместили моральный вред за незаконное увольнение

| Фото: ФССП России в Twitter | Фото: ФССП России в Twitter

Незаконно уволенному тюменцу возместили моральный вред после вмешательства судебных приставов. Сотрудника уволили после производственной травмы, сообщает управление ФССП РФ по Тюменской области.

Мужчина длительное время проработал на автотранспортном предприятии. В результате несчастного случая на производстве получил травму, после чего его принудили уйти с работы.

Суд обязал руководство предприятия выплатить бывшему сотруднику компенсации морального вреда за незаконное увольнение и трудовое увечье. Но даже при наличии решения суда работодатель не стал платить добровольно.

В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, а судебный пристав-исполнитель вынес ограничительные меры. Так как никаких действий от руководства предприятия не последовало, вся необходимая сумма была списана со счета организации, а также возмещены судебные расходы.