Лекцию о востоковеде Никите Бичурине прочитают в тобольском музее

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Лекция "Востоковед Н.Я. Бичурин (отец Иакинф)" начнется в музее истории управления Сибирью в Тобольске 8 декабря в 15 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Никита Яковлевич Бичурин – ученый с мировым именем, основоположник научного китаеведения в России, автор многочисленных фундаментальных трудов по истории, географии и культуре народов Китая, Центральной и Средней Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока.

Он впервые в мировой науке поставил вопрос о самобытности китайской культуры. Своими работами, способствовал распространению достоверных научных знаний о народах Китая, Монголии и других стран Азиатского континента не только в России, но в Западной Европе. Каким образом судьба ученого связана с Тобольском, можно будет узнать на лекции.

Лекцию прочтет Егор Пальянов. Встреча пройдет по адресу: Красная площадь, 1, стр.3. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону: 8 (3456) 22-37-13.