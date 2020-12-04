В доме престарелых Уватского района установили новые обеззараживатели воздуха

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Более 300 тыс. рублей на покупку бактерицидных облучателей, лекарственных препаратов для постояльцев отделения временного проживания в поселке Нагорный Уватского района, а также средства индивидуальной защиты для работников и волонтёров, выделило региональное общественное объединение "Защита Отечества".

Поддержка дома престарелых – это инициатива депутата Государственной думы от Тюменской области и руководителя регионального общественного объединения "Защита Отечества" Николая Брыкина, сообщил глава Уватского района Сергей Путмин.

"Заявка Уватского района была рассмотрена в кратчайшие сроки и средства оперативно поступили на счёт комплексного центра социального обслуживания. В разгар эпидемии дополнительная помощь самой уязвимой категории наших жителей – это более чем достойно", – отметил он.

Помощь направлена на профилактику распространения инфекций и защиту от заражения COVID-19 постояльцев и работников учреждения.

Основные получатели социальных услуг в отделении временного проживания АУ "КЦСОН Уватского муниципального района" - одинокие люди с частичной утратой способности самообслуживания и передвижения, сообщили в пресс-службе Уватского района.