На фестивале света и тени в "Космосе" представят спектакли по книгам для детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спектакли по современной литературе для подрастающего поколения покажут на Детском фестивале света и тени, который открылся в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 4 декабря.

Событие проходит в областной столице во второй раз – впервые оно состоялось в 2017 году. "На первом фестивале у нас были только тени, а в этом году концепция – "Синтез теней и кукол". Акцент делаем на современной детской литературе. Так, например, в воскресенье у нас будет спектакль "Все подряд" по произведению нидерландского писателя Тоона Теллегена. Его покажет московский театр "Моника и дрозд", – поделилась организатор фестиваля, руководитель театра теней "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова.

Она отметила, что вместе со взрослыми постановки будут оценивать и члены детского жюри. В рамках фестиваля проходит школа театральной журналистики для подростков, поэтому курировать альтернативное жюри из представителей подрастающего поколения будут авторы театрального журнала "Реквизит".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторы подготовили обширную образовательную программу для родителей. "Часть лекций была в онлайн-формате, их можно найти в сети, еще часть встреч пройдет в оффлайн. "Хотим рассказать родителям, как посещать спектакли, о возрастных маркировках. Научим создавать театры теней дома – сейчас это особенно актуально", – добавила Юлия Кувшинова.

Фестиваль продлится в МТЦ "Космос" до 6 декабря включительно. Вечером 4 декабря был презентован первый спектакль "Рыжий чулок" от молодежного театра "Ангажемент", затем состоялась лекция "Тренды в современной детской литературе".

5 декабря зрителям покажут индийскую сказку "Как звери солнце добывали", спектакли "Коробка сказок", "Улитка и кит" и "Про умную собачку Соню". А в последний день фестиваля представят четыре спектакля. В 20 часов начнется церемония закрытия фестиваля и награждение участников. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Билеты на спектакли и мастер-классы можно найти на сайте kassir.ru. На лекции вход свободный, по регистрации.

Инна Пахомова