На фестивале света и тени в "Космосе" представят спектакли по книгам для детей
Спектакли по современной литературе для подрастающего поколения покажут на Детском фестивале света и тени, который открылся в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 4 декабря.
Событие проходит в областной столице во второй раз – впервые оно состоялось в 2017 году. "На первом фестивале у нас были только тени, а в этом году концепция – "Синтез теней и кукол". Акцент делаем на современной детской литературе. Так, например, в воскресенье у нас будет спектакль "Все подряд" по произведению нидерландского писателя Тоона Теллегена. Его покажет московский театр "Моника и дрозд", – поделилась организатор фестиваля, руководитель театра теней "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова.
Она отметила, что вместе со взрослыми постановки будут оценивать и члены детского жюри. В рамках фестиваля проходит школа театральной журналистики для подростков, поэтому курировать альтернативное жюри из представителей подрастающего поколения будут авторы театрального журнала "Реквизит".
Организаторы подготовили обширную образовательную программу для родителей. "Часть лекций была в онлайн-формате, их можно найти в сети, еще часть встреч пройдет в оффлайн. "Хотим рассказать родителям, как посещать спектакли, о возрастных маркировках. Научим создавать театры теней дома – сейчас это особенно актуально", – добавила Юлия Кувшинова.
Фестиваль продлится в МТЦ "Космос" до 6 декабря включительно. Вечером 4 декабря был презентован первый спектакль "Рыжий чулок" от молодежного театра "Ангажемент", затем состоялась лекция "Тренды в современной детской литературе".
5 декабря зрителям покажут индийскую сказку "Как звери солнце добывали", спектакли "Коробка сказок", "Улитка и кит" и "Про умную собачку Соню". А в последний день фестиваля представят четыре спектакля. В 20 часов начнется церемония закрытия фестиваля и награждение участников. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Билеты на спектакли и мастер-классы можно найти на сайте kassir.ru. На лекции вход свободный, по регистрации.
Инна Пахомова