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Тобольские ученые открыли новый вид грибов

Общество, 16:57 07 декабря 2020

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Новый вид грибов открыли тобольские ученые. Неизвестные науке пластинчатые грибы были найдены на открытых участках Кобякского болота на границе Тобольского и Вагайского районов в ходе экспедиции, рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН.

Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность кобякских грибов. Найденный гриб получил научное название Volvariella paludosa, что в переводе с латинского языка означает Вольвариелла болотная. Первая часть названия вида указывает на его принадлежность к роду Вольвариелла, а вторая – на его обитание в условиях болотной местности.

Вольвариелла болотная – средних размеров пластинчатый гриб с серовато-белой шляпкой до 7 см в диаметре. Ножка у нее гладкая, длиной до 8 см и толщиной около 1 см. В основании ножки имеется мешковидное покрывало, часто скрытое в моховом покрове. Пластинки с нижней стороны шляпки розоватые.

Дополнительные исследования расскажут о съедобности и питательных свойствах обнаруженного гриба. Известно, что род Вольвариелла содержит съедобные виды, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в Юго-Восточной Азии.

Евгений Новоселов

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# грибы , Тобольск , ученые

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