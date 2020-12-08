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Тюменские студотрядовцы выучились на бетонщиков и матросов-спасателей

Общество, 14:54 08 декабря 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Более 100 бойцов студотрядов Тюменского индустриального университета обучились рабочим профессиям осенью 2020 года. Студенты получили удостоверения штукатура, бетонщика, стропальщика, арматурщика, официанта-бармена и матроса-спасателя, сообщает пресс-служба ТИУ.

Обучение по строительным специальностям проходит на базе Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, официанты-бармены обучаются теории в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса, а практику проходят в ресторанах Тюмени. Будущие матросы-спасатели получают качественную подготовку в Тюменском колледже водного транспорта, оттачивают практические навыки на Туре.

Штукатуры научились замешивать раствор, накидывать его на стены и разравнивать, ставить маяки, а бетонщики получили ценную информацию по работе с бетоном. Среди получивших свидетельства по специальности "стропальщик" — 25 студентов опорного вуза.

При участии в конкурсах на право работы на всероссийских трудовых проектах Российских студенческих отрядов квалификация бойцов многое значит. В ТИУ от 80 до 100% от численности бойцов отрядов имеют рабочие специальности, поэтому шанс пройти на проект у ребят из опорного вуза выше.

Обучение рабочим специальностям проходит за счет средств областного бюджета в рамках Закона о поддержке деятельности студенческих отрядов Тюменской области.

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# студотряды , ТИУ

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