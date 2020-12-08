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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени продолжается набор добровольцев для исследования вакцины от COVID-19

Общество, 18:53 08 декабря 2020

Тюменского медуниверситета | Фото: Тюменского медуниверситета

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" продолжится в Тюмени до 16 декабря 2020 года. Всего в рамках исследований в областном центре планируется привить 500 человек.

Чтобы стать добровольцем, нужно заполнить анкету в google-форме на сайте Тюменского медуниверситета. С желающими свяжутся члены исследовательской группы.

Напомним, Тюмень вошла в число пяти регионов, где проходят исследования. Сейчас на базе Тюменского медицинского университета проходит скрининг участников, вакцинация и одновременно продолжается набор добровольцев. Они должны быть старше 18 лет, не иметь серьезных хронических заболеваний, аллергических реакций, не болеть COVID-19 ранее и не иметь антител.

Вакцинация добровольцев проходит в России в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

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# вакцинация , добровольцы

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