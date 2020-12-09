Уватские школьники протестировали мобильное приложение МЧС

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области ВКонтакте

Уватские школьники установили и опробовали мобильное приложение МЧС России на видеоконференции, которую провели для них сотрудники 23-го пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Тюменской области, сообщает ведомство.

Сотрудник 140 пожарно-спасательной части Михаил Слинкин рассказал детям, что приложение МЧС России поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях в чрезвычайной ситуации и будет полезно в быту и на отдыхе.

Мобильное приложение по безопасности "МЧС России", разработанное специалистами Информационно-аналитического центра ведомства, доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android выше 7.0. Сервис разработан как личный помощник для детей и взрослых пользователей.

Тестовая версия приложения включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. Имеет шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.