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Тюменские приставы помогли бизнесмену вернуть долг

Общество, 14:26 11 декабря 2020

Twitter ФССП России | Фото: Twitter ФССП России

Около 500 тыс. рублей получил обманутый тюменский предприниматель с помощью судебного пристава, сообщает региональное управление ФССП России.

Бизнесмен подписал с производственным предприятием договор об услугах охраны, но чтобы получить заработанные деньги, вынужден был обратиться за помощью в службу судебных приставов, рассказали в ведомстве.

Хотя в договоре были прописаны сроки и пункты условий, а предприниматель выполнил свою работу, руководство предприятия платить отказалось, сначала ссылаясь на нехватку средств, а потом и вовсе игнорируя мужчину.

В отношении предприятия-должника было возбуждено исполнительно производство. Руководство общества с ограниченной ответственностью уведомили о его обязательствах, но решение суда не было исполнено.

Когда судебный пристав нашел и арестовал счета предприятия, должник незамедлительно выплатил взыскателю необходимую сумму.

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# судебные приставы

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