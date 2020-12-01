Тюменцы поставят рекорд по лепке снеговиков

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Рекорд по лепке снеговиков установят в Тюмени с 15 декабря по 10 января 2021 года, сообщает городская администрация. Управы округов обращаются к ТОСам и управляющим компаниям с просьбой выделить во дворах подходящие места для лепки снежных фигур.

С 1 по 8 января 2021 года все фигуры подсчитают, а фотографии с указанием точного количеством снеговиков отправят организаторам – ЦКиТ "Тюмень".

"В связи с ограничениями в этом году мы не можем собраться на набережной, поэтому лепим снеговиков во дворах. Подключаем к участию УК и ТСЖ, выкладываем фото фигур с хэштегом #снеговик72 и подаем заявку на участие", – рассказала начальник отдела ЦКиТ "Тюмень" Олеся Семенова.

Кстати, всемирный день снеговика отмечают 18 января, потому что цифра 1 похожа на метлу, а 8 – на самого снеговика. Идея этого праздника принадлежит немцу Корнелиусу Гретцу, который в 2008 году со своей трехтысячной коллекцией снеговиков попал в Книгу рекордов Гиннесса.