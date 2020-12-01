Тест на знание Конституции можно написать в Тюменском госуниверситете

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

К участию в общенациональной акции "V Всероссийский тест на знание Конституции РФ" приглашает всех желающих старше 12 лет Тюменский государственный университет. Она пройдет в онлайн-формате, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участникам необходимо пройти по ссылке в день старта теста, 12 декабря, нажать кнопку "Пройти тест" и ввести ID куратора - 2197.

Сразу по окончании тестирования участники смогут получить электронный сертификат с информацией о набранных ими баллах.

В 2019 году в акции участвовали 280 тыс. человек по всей России и русскоязычные общины за рубежом.