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Тест на знание Конституции можно написать в Тюменском госуниверситете

Общество, 14:37 11 декабря 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

К участию в общенациональной акции "V Всероссийский тест на знание Конституции РФ" приглашает всех желающих старше 12 лет Тюменский государственный университет. Она пройдет в онлайн-формате, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участникам необходимо пройти по ссылке в день старта теста, 12 декабря, нажать кнопку "Пройти тест" и ввести ID куратора - 2197.

Сразу по окончании тестирования участники смогут получить электронный сертификат с информацией о набранных ими баллах.

В 2019 году в акции участвовали 280 тыс. человек по всей России и русскоязычные общины за рубежом.

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# День Конституции , тест , ТюмГУ

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