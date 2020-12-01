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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Николай Брыкин высоко оценил работу тюменских волонтеров

Общество, 16:07 12 декабря 2020

Фото - https://www.facebook.com/n.bryckin

Депутат Госдумы Николай Брыкин поблагодарил активистов волонтерского центра "Единой России" и Молодежной общественной палаты Тюменской облдумы за активную работу и особенно — за помощь пожилым и одиноким людям во время пандемии коронавируса.

"Горжусь нашими активистами. За этот год, благодаря их активной помощи, совершили немало добрых дел! Особенно радуют поступившие от них предложения по дальнейшей работе с людьми, которые нуждаются в нашей поддержке", - отметил Николай Брыкин.

Сергей Колпаков как один из представителей молодежной палаты облдумы рассказал, что на встрече с депутатом Госдумы также обсудили вопросы по дальнейшей помощи нуждающимся.

"Говорили о конкретных проблемах, предлагали решения, подвели итоги работы. В конце встречи Николай Гаврилович вручил нам подарки и благодарственные письма. Хочу сказать огромное спасибо замечательному, доброму, настоящему человеку, который постоянно и всесторонне оказывает поддержку людям в решении любых вопросов. Спасибо нашей команде, за пройденный путь и выполненные задачи", - поделился Сергей Колпаков.

Татьяна Тихонова

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# волонтеры , Госдума РФ , депутаты , Николай Брыкин

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