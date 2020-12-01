В Тюменской области виртуальная Лера помогает найти работу

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Виртуального помощника Леру запустил департамента труда и занятости населения Тюменской области. Чат-бот помогает соискателям с поиском работы или отвечает на их вопросы, сообщает департамент.

Помощник приветствует обратившихся в группу службы занятости ВКонтакте, в Telegram и WhatsApp. Бот спрашивает о желаемой работе, зарплате, опыте и графике, предлагает подходящие вакансии, заявленные работодателями, и отвечает на типовые вопросы пользователей: как встать на учет по безработице, как происходит перерегистрация, как пройти обучение и другие.

Если ответы бота не удовлетворяют пользователя, он подключает к решению вопроса специалиста. От начала до конца бот сейчас проводит девять диалогов, в дальнейшем возьмет на себя и другие темы обращений, что позволит снять часть нагрузки со специалистов.

"Консультирование пользователей в реальном времени — это ощутимая нагрузка. А чат-бот – это история про скорость, простоту и удобство. Благодаря этой технологии появилась возможность сократить время ответа гражданам и решить их вопрос в течение нескольких секунд, а также предложить самые горячие вакансии", - пояснила директор департамента Надежда Мазуркевич.

В дальнейшем планируется интегрировать чат-бота в интерактивный портал департамента и внедрить нейросеть, которая поможет делать процессы максимально быстрыми и автоматическими.