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В Тюменской области виртуальная Лера помогает найти работу

Общество, 11:07 14 декабря 2020

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Виртуального помощника Леру запустил департамента труда и занятости населения Тюменской области. Чат-бот помогает соискателям с поиском работы или отвечает на их вопросы, сообщает департамент.

Помощник приветствует обратившихся в группу службы занятости ВКонтакте, в Telegram и WhatsApp. Бот спрашивает о желаемой работе, зарплате, опыте и графике, предлагает подходящие вакансии, заявленные работодателями, и отвечает на типовые вопросы пользователей: как встать на учет по безработице, как происходит перерегистрация, как пройти обучение и другие.

Если ответы бота не удовлетворяют пользователя, он подключает к решению вопроса специалиста. От начала до конца бот сейчас проводит девять диалогов, в дальнейшем возьмет на себя и другие темы обращений, что позволит снять часть нагрузки со специалистов.

"Консультирование пользователей в реальном времени — это ощутимая нагрузка. А чат-бот – это история про скорость, простоту и удобство. Благодаря этой технологии появилась возможность сократить время ответа гражданам и решить их вопрос в течение нескольких секунд, а также предложить самые горячие вакансии", - пояснила директор департамента Надежда Мазуркевич.

В дальнейшем планируется интегрировать чат-бота в интерактивный портал департамента и внедрить нейросеть, которая поможет делать процессы максимально быстрыми и автоматическими.

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# поиск работы , служба занятости , чат-бот

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