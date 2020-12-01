Онлайн-выставку к юбилею Бетховена откроет Тюменская научная библиотека

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Онлайн-выставку "Поединок с судьбой" представит Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 16 декабря. Она посвящена 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, сообщает учреждение.

Людвиг ван Бетховен – немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель "венской классической школы". Он является ключевой фигурой классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, одним из наиболее исполняемых композиторов в мире.

На выставке представлена литература о жизни и творчестве автора, подборка CD-дисков с его музыкальными произведениями.

Экспозиция будет размещена в социальных сетях библиотеки ВКонтакте и Instagram, а также на сайте библиотеки в разделе "Медиатека".

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