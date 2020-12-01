Потомки декабристов участвовали в ялуторовском фестивале

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

ХХХII областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" завершился в Ялуторовске, сообщает музейный комплекс города.

11 декабря в онлайн-формате состоялся научно-образовательный семинар "Якушкинские чтения". Его участников приветствовала потомок декабриста Ивана Якушкина - Елизавета Бонч-Осмоловская. Мероприятие объединило представителей музеев Ишима, Туринска, Читы и Ялуторовска. Свои выступления они посвятили декабризму, как уникальному общественно-культурному явлению первой половины XIX века.

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Музей "Торговые ряды" гостеприимно встречал гостей на салонном вечере "И дум высокое стремленье". Музыкальную часть салона представили артисты Тюменской филармонии Эльвира Саниевская и Денис Дорофеев, исполнившие музыкальные композиции ХIХ века. Звучали и поэтические произведения местных поэтов, членов городского литературного объединения "Ялуторовская лира" под руководством Ольги Губиной, посвященные городу и декабристам.

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

12 декабря для молодежи состоялась онлайн-викторина "Pro декабристов". Участники смогли проверить свои знания о событиях 14 декабря 1825 года и о вкладе декабристов в культурную жизнь Сибири.

14 декабря к могиле декабриста Андрея Ентальцева и памятнику Василия Враницкого, похороненных в Ялуторовском районе, жители возложили цветы.