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Команды IT-специалистов выиграли в Тюмени денежные призы

Общество, 13:54 15 декабря 2020

из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив)

40 тыс. рублей получила команда-победитель каждого из направлений онлайн-хакатона "Харитон", который прошел в Тюмени 11-13 декабря, сообщает центр "Медиаполис".

Участие в проекте приняли 20 команд со всей России, они соревновались по трем направлениям: создание решений для информационной работы в Тюменской области; разработка приложений на платформе VK Mini Apps; бизнес-решения (формирование прототипов будущих стартапов). Перед 84 разработчиками стояла задача в течение 48 часов создать программные продукты по ним.

До финала дошли 12 команд, победителями стали три: ".comR8s" из Санкт-Петербурга, "Neuro" — сборная команда из Юрмалы, Саратова, Брянска и Белгорода и "Future Friendly" из Екатеринбурга.

Кроме кодинга у участников была возможность посмотреть вебинары федеральных экспертов.

Напомним, хакатон "Харитон" прошел в Тюмени во второй раз. В 2019 году в нем приняли участие 14 команд, это 51 человек: программисты, менеджеры проектов, дизайнеры.

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# IT-технологии , соревнование , Хакатон

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