Авторынок России может стабилизироваться весной 2021 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продажи новых автомобилей в 2021 году вырастут, при условиях, что сохранится господдержка, не случится форс-мажоров, а экономическая ситуация будет стабильна. Таково мнение, утверждает Авто.ру, в ходе проведенного опроса высказали и производители и продавцы.

Опрошенные автопроизводители рассказали, что планируют вернуться к доковидным объемам производства в 2021 году: треть из них рассчитывают сделать это в первые два месяца, еще треть — весной, остальные — в течение второй половины года.

Больше половины производителей намерены нарастить объемы производства. Две трети из них — на 10-20%. Остальные рассчитывают остаться на уровне уходящего года. Уже сейчас две трети респондентов сказали, что либо вернулись к прежнему объему производства, либо даже идут с опережением прошлогодних показателей.

Большинство опрошенных дилеров (62%) убеждены, что спрос на автомобили вернется к доковидному уровню уже весной 2021 года. Еще 6% считают, что это случится чуть раньше, в январе-феврале 2021 года. 11% ожидают нормализации в декабре, а каждый пятый респондент сказал, что это произошло уже сейчас.