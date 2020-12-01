Моор и Смит сыграют в "World of tanks" на кибертурнире

| Фото: «TyumenCyber Cup-2020» | Фото: «TyumenCyber Cup-2020»

Губернатор Тюменской области Александр Моор станет участником финала турнира "Tyumen Cyber Cup-2020". Состязания пройдут 19 и 20 декабря в онлайн-формате в рамках открытого Кубка губернатора Тюменской области, сообщают организаторы.

Битва киберспортсменов начнется 19 декабря в 12 часов с шоу-матча. Александр Моор и президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит выступят в дисциплине World Of Tanks. Вместе с ними в команде будет играть киберспортсмен G1deon. В составе команды-соперника выступят эксперты турнира "Tyumen Cyber Cup-2020".

По итогам первого финального дня определятся победители в командном и одиночном зачете в дисциплинах Counter Strike GO и Fortnite. В воскресенье, 20 декабря, станут известны имена сильнейших в Dota 2, World of Tanks и Hearthstone.

Все трансляции можно будет посмотреть в группе "Tyumen Cyber Cup-2020" во "ВКонтакте". Освещать игры будут звездные киберспортивные комментаторы.