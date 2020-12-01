Арт-объект "Воронка Памяти" установили на набережной в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Воронка Памяти", разработанный Параметрической лабораторией Тюменского индустриального университета, установили на набережной Туры. Увидеть его можно неподалеку от здания мультицентра "Контора пароходства".

Арт–объект состоит из модулей, закручивающихся в форму воронки, внутри размещены художественные работы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, которые создали учащиеся школ дополнительного образования.

"Захотелось по-новому взглянуть на арт-объекты, посвященные памятным событиям: не так очевидно отразить, внедрить тему памяти поколений о подвиге нашего народа. Снаружи это чистая форма из простых элементов, внутри – это уже собственное пространство с рисунками, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", – поделился заведующий Параметрической лабораторией института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета Никита Коробов в ходе онлайн-презентации 18 декабря.

Отметим, разработка арт-объекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, велась в рамках стратегического проекта "Архитектурный образ региона". Весной 2020 года проект выиграл грант и занял первое место в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "Цех".

Менеджер мультицентра "Контора пароходства", представитель организатора конкурса "Цех" Ирина Вадачкория поблагодарила архитекторов и сотрудников лаборатории за креативный подход к истории страны.

"Поднимая тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, не просто рассказываем о событиях и датах, показываем фильмы, проводим экскурсии, а делаем это на языке молодежи. Стараемся, чтобы площадка мультицентра становилась точкой притяжения молодых ребят. Здорово, что посетители "Конторы пароходства" смогут не только посетить какое-либо мероприятие, выставку современного искусства, но и изучить арт-объект – любой желающий может зайти в центр воронки и подумать на тему мира", – заключила она.

Инна Пахомова